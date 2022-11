Nonostante la sosta, il Cagliari continua a lavorare duramente ad Asseminello.

Giornata odierna con doppia seduta sotto la pioggia, con la squadra che ha eseguito una serie di esercitazioni atletiche per poi passare alla tattica e a una serie di partitelle.

Continua la marcia di recupero di Pavoletti, anche oggi in personalizzato, ma ormai vicino al rientro in gruppo. Personalizzato anche per Falco e Goldaniga, che invece dovranno ancora lavorare e attendere per tornare a disposizione di Liverani.

Intanto sabato pomeriggio alle 15 i rossoblù giocheranno una partitella in famiglia ad Asseminello con la Primavera di Filippi.

Porte aperte ai tifosi, con capienza limitata e ingresso riservato ai soli possessori di abbonamento. I tagliandi gratuiti sono scaricabili sul sito del Cagliari o possono essere ritirati al Ticket Office di Piazza L'Unione Sarda.

© Riproduzione riservata