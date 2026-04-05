Cagliari, dopo la sconfitta col Sassuolo Pasquetta in ritiroPisacane al momento non è a rischio: sabato prossimo sfida salvezza con la Cremonese
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Cagliari in ritiro da domani dopo la sconfitta con il Sassuolo.
La squadra si ritroverà nel pomeriggio del giorno di Pasquetta al centro sportivo per la ripresa degli allenamenti.
Dopo la seduta i giocatori rimarranno ad Assemini per mantenere alta la concentrazione in vista dello spareggio salvezza di sabato pomeriggio alla Domus contro la Cremonese.
La panchina del mister Pisacane al momento non è a rischio.
Ma il futuro del tecnico è legato al risultato della gara del Cagliari contro i grigiorossi dell'ex Giampaolo.
(Unioneonline)