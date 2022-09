Il Cagliari è pronto a tornare in campo. Domani pomeriggio i rossoblù si ritroveranno ad Asseminello, dopo tre giorni liberi concessi da Liverani. Un rientro a ranghi ridotti, visto che sono sei i giocatori convocati dalle rispettive nazionali: Lapadula (Perù), Makoumbou (Congo), Obert (Under 21 slovacca), Kourfalidis (Under 21 greca) e i due Primavera Palomba (Under 20 italiana) e Griger (Under 19 slovacca).

Il Cagliari, reduce dalla sconfitta casalinga col Bari, si concentrerà anche su qualche alternativa tattica, sfruttando la pausa del campionato, che riprenderà il prossimo primo ottobre, con Mancosu e compagni che ospiteranno alla Domus il Venezia.

