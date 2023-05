Cagliari dilagante nel primo tempo di Perugia. I rossoblù vanno al riposo sul 3-0 con i gol di Lapadula (centro numero 18), Azzi e Mancosu, con un pallonetto da centrocampo.

Ranieri sorprende tutti. In difesa c'è ancora Deiola, affiancato da Goldaniga e Obert. In avanti, Mancosu torna dal 1' al fianco di Prelec dietro Lapadula, per un inedito 3-4-2-1. Mancosu scalda i motori e, dopo 2', colpisce l'esterno della rete. Ma al 4' il numero 5 del Cagliari la mette in mezzo, liscio di Rosi e per Lapadula è facile fare 1-0. La reazione del Perugia è soprattutto nervosa e non va oltre una mischia (15') risolta da Azzi.

Al 19' accenno di rissa e ammonizione per Altare (sarà squalificato) e Olivieri. Ranieri è costretto a sostituire Nandez (botta al ginocchio) con Kourfalidis, ma la gara è senza storia.

Al 29' sinistro di Prelec e palo pieno, un minuto dopo un tiro-cross di Azzi si insacca senza che Zappa tocchi ed è 2-0.

Al “Curi” scatta la contestazione, il Perugia è costretto a sostituire il portiere Furlan con Gori e al 45' la scena se la prende tutta Mancosu, che vede il portiere umbro fuori dai pali e lo uccella con un pallonetto dalla linea di centrocampo.

Applausi, 3-0 e squadre negli spogliatoi.

