Cagliari, definito lo staff di Pisacane per la nuova stagioneFra le novità, il tecnico rossoblù ritrova Stefano Medda con cui aveva lavorato in Primavera
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Dopo la Primavera, il Cagliari annuncia lo staff tecnico della prima squadra per la stagione 2026-2027, iniziata ufficialmente ieri ma che per i rossoblù vedrà il raduno la prossima settimana ad Asseminello. Il suo vice sarà Giacomo Murelli, come nell’ultimo anno, mentre ritrova come collaboratore tecnico Stefano Medda che proviene dall’Under-20.
Matteo Battilana ricoprirà il ruolo di Performance Manager, coordinando l’area della performance e l’integrazione tra preparazione atletica, dati, prevenzione e sviluppo individuale del calciatore. Quest’ultimo è con Pisacane sin dal 2023, quando avevano iniziato assieme il percorso in Primavera.
A seguire, ai collaboratori tecnici sul campo si aggiunge Facundo Styk, argentino classe 1993 che curerà anche la Match Analysis assieme a Filippo Gori, un altro volto nuovo. La preparazione atletica sarà coordinata da Mauro Baldus, con Michele Marro come innesto: lavorerà in sinergia con Fabio Figus e Francesco Fois (quest’ultimo seguirà il recupero infortuni). Luca Bucci resta preparatore dei portieri, assieme a Christian Berretta.