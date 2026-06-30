Cagliari Primavera, ecco il nuovo staffIn panchina Alberto Gallego, assieme a lui nomi nuovi
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Le notizie delle scorse settimane sono confermate: la Primavera del Cagliari continua con Alberto Gallego in panchina.
Intorno a lui cambia tutto. Dentro Ivan Moretto come vice: segue Max Canzi ad Asseminello dopo aver condiviso con il nuovo direttore del settore giovanile gli ultimi passaggi delle rispettive carriere.
Prosegue il percorso nelle giovanili rossoblù per Matteo Mancosu, l’anno scorso allenatore dell’Under 17 prima e collaboratore di Pisacane poi. Avrà lo stesso ruolo anche nella “nuova” Primavera.
La parte atletica sarà affidata a Lorenzo Monticelli, negli ultimi quattro anni a Pontedera in Serie C, affiancato da Nicolas Lotta, confermato.
Cambia anche il preparatore dei portieri: torna in Sardegna il barese Fabrizio Martellotta, a Olbia tra il 2018 e il 2024.