Non c’è pace per Walter Mazzarri. Dopo la positività al Covid di Aresti, Lovato e Bellanova, già annunciata dal Cagliari Calcio, è arrivata la notizia che anche un altro giocatore rossoblù ha contratto il coronavirus e dunque non potrà essere disponibile per la sfida contro la Roma.

Si tratta di Alberto Grassi.

Tutti, spiega la società, “sono vaccinati, asintomatici e si trovano in isolamento”.

Il mister non potrà nemmeno contare su Oliva – che non è ancora tornato negativo – e avrà anche problemi ad attingere dalla primavera per rimpinguare la panchina. Anche nella squadra allenata da Agostini infatti si sono registrati cinque positivi.

Un Cagliari decimato dal Covid, dunque, con il tecnico che si vedrà probabilmente costretto a lanciare dal primo minuto Edoardo Goldaniga, neoacquisto ufficializzato con qualche giorno di ritardo proprio a causa del virus, e che per questo si è allenato meno dei compagni, al pari di Nahitan Nandez, che ha anch’egli dovuto trascorrere questo inizio 2022 in quarantena, dopo essere risultato positivo al ritorno dall’Uruguay.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata