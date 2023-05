Ancora un giorno di riposo, poi da domani il Cagliari farà partire il conto alla rovescia. Sabato alla Domus (la Lega di B dovrebbe ufficializzare oggi l'orario d'inizio) scatteranno i playoff con la gara dei preliminari contro il Venezia. Gara secca che dovrà determinare l'avversario del Parma in semifinale.

Il meccanismo dei playoff

Tutto in 90 minuti, che diventeranno 120 con i supplementari in caso di parità. Se l'equilibrio non dovesse rompersi, niente rigori, ma sarà il Cagliari, in virtù della classifica migliore, ad andare avanti. Stesso criterio per l'altro preliminare, dove il Bari attende il vincitore della sfida tra il Sudtirol e la Reggina, con la squadra di Bisoli che parte dal vantaggio della miglior posizione in classifica.

Criteri che cambieranno per semifinali e finali. In entrambi i casi, infatti, si giocheranno gare d'andata e ritorno (quest'ultimo in casa della miglior classificata) e, in caso di parità, non ci saranno supplementari, ma verrà premiata la squadra con la miglior classifica nella stagione regolare.

In casa rossoblù non si pagherà pegno al Giudice sportivo, mentre in infermeria saranno da valutare le condizioni di Millico, assente a Cosenza per una contusione alla caviglia alla vigilia della trasferta calabrese. Out Capradossi e Falco.

