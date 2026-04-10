Si torna in campo per la 32esima giornata di campionato, con l’Inter impegnata sul campo del Como in quello che è il big match del fine settimana. Alla porta la Juve, pronta ad approfittare di un passo falso dei lariani per portarsi al quarto posto che vale la Champions League 2026-27.

L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 10 aprile

Roma-Pisa (20.45)

Sabato 11 aprile

Cagliari-Cremonese (15)

Torino-Verona (15)

Milan-Udinese (18)

Atalanta-Juventus (20.45)

Domenica 12 aprile

Genoa-Sassuolo (12.30)

Parma-Napoli (15)

Bologna-Lecce (18)

Como-Inter (20.45)

Lunedì 13 aprile

Fiorentina-Lazio (20.45)

Classifica

Inter 72

Napoli 65

Milan 63

Como 58

Juventus 57

Roma 54

Atalanta 53

Bologna 45

Lazio 44

Sassuolo 42

Udinese 40

Torino 36

Parma 35

Genoa 33

Fiorentina 32

Cagliari 30

Cremonese 27

Lecce 27

Verona 18

Pisa 18

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