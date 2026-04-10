Al via la 32esima di campionato: si parte con Roma-Pisa, Inter attesa a ComoL’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica
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Si torna in campo per la 32esima giornata di campionato, con l’Inter impegnata sul campo del Como in quello che è il big match del fine settimana. Alla porta la Juve, pronta ad approfittare di un passo falso dei lariani per portarsi al quarto posto che vale la Champions League 2026-27.
L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 10 aprile
Roma-Pisa (20.45)
Sabato 11 aprile
Cagliari-Cremonese (15)
Torino-Verona (15)
Milan-Udinese (18)
Atalanta-Juventus (20.45)
Domenica 12 aprile
Genoa-Sassuolo (12.30)
Parma-Napoli (15)
Bologna-Lecce (18)
Como-Inter (20.45)
Lunedì 13 aprile
Fiorentina-Lazio (20.45)
Classifica
Inter 72
Napoli 65
Milan 63
Como 58
Juventus 57
Roma 54
Atalanta 53
Bologna 45
Lazio 44
Sassuolo 42
Udinese 40
Torino 36
Parma 35
Genoa 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Verona 18
Pisa 18