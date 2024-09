È amareggiato Giovanni Stroppa per la sconfitta della Cremonese in Coppa Italia, l’1-0 contro il Cagliari alla Domus. Questo perché i suoi, nonostante la categoria di differenza, hanno creato in particolare a inizio ripresa: «In questo gioco bisogna fare gol», la sua valutazione sulla prestazione della squadra lombarda. «Su questo siamo stati meno bravi e paghiamo: gli episodi fanno la differenza in qualsiasi sport, soprattutto in questo. La differenza la fa la qualità mentale, non solo tecnica, che permette di portare a casa il risultato. Abbiamo pagato gli episodi, vedi il gol che arriva su un capovolgimento di fronte».

Stroppa promuove il Cagliari: «Oggi l’ho visto bene, anche col Napoli qualche partita fa mi aveva fatto un’impressione incredibile. Non ha nulla da perdere e deve continuare così, questa è la mia considerazione non solo all’amico Nicola ma per le prestazioni che ho visto in campo».

