Pochi minuti prima di mezzanotte, con oltre due ore di ritardo rispetto all’orario previsto, sono atterrati all’aeroporto di Elmas i tre nuovi acquisti del Cagliari: Michel Ndary Adopo, Roberto Piccoli e Nadir Zortea.

Accolti con cori, sciarpe, bandiere e trombette da un gruppo di instancabili tifosi del Centro Coordinamento Cagliari Club, che hanno atteso per tutta la serata l’aereo proveniente da Fiumicino, i prossimi giocatori rossoblù (devono ancora essere ufficializzati) potranno unirsi nelle prossime ore al gruppo guidato da Davide Nicola nel ritiro di Asseminello.

L’operazione si è chiusa negli ultimi giorni, contestualmente alla cessione di Ibrahim Sulemana all’Atalanta, la cui partenza permette di sistemare l’indice di liquidità e dare il via al tesseramento dei nuovi acquisti. Adopo arriva in prestito, Piccoli in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, Zortea a titolo definitivo.

«Sono molto contento di essere qui e di venire in questa terra, ringrazio i tifosi che ci hanno aspettato per salutarci», le parole di quest’ultimo, laterale nella scorsa stagione al Frosinone. «Adesso testa a lavorare, per dare il meglio di noi in campionato», il commento di Piccoli, centravanti reduce da un prestito al Lecce. «Dobbiamo avere ambizione, sappiamo di avere un grande gruppo e vogliamo spaccare tutto», la fiducia di Adopo, centrocampista.

