Vigilia di Cagliari-Como, la partita più attesa soprattutto per il nuovo esordio di Claudio Ranieri sulla panchina rossoblù. Il tecnico non nasconde l’emozione, nonostante oltre trent’anni di esperienza: “Faccio questo lavoro per emozionarmi, domani sarà una giornata piena di sensazioni, da vivere con la voglia di dare una soddisfazione alla nostra gente”.

Ranieri è già sintonizzato sulla partita: “Il Como è squadra quadrata, dovremo essere concentrati soprattutto quando abbiamo palla per la loro capacità di colpire in contropiede. Sarà una partita dura e sarei contento di vincere anche giocando male. Magari 1-0, come nel ‘76, nel giorno dell’ultimo gol di Riva”.

Messaggio per i tifosi: “Lo stadio sarà pieno, fa enorme piacere, ma ai tifosi chiedo di starci vicini, di spingerci, specie nei momenti difficili, perché io da solo non ce la faccio”.

Formazione ben nascosta, con tante assenze: a Obert, Mancosu e Deiola si aggiungono Viola e Goldaniga, mentre Rog verrà convocato e “deciderò nella notte se farlo partire dall’inizio o portarlo in panchina”.

Infine, sul mercato, Ranieri manda un messaggio a Nainggolan: “Le sue vicissitudini le conoscete meglio di me, ma non interessa. Se vuol venire con la mentalità giusta, sarà ben accetto”.

© Riproduzione riservata