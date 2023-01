Sedicimila persone per Cagliari-Como, numeri mai toccati in questa stagione.

Frutto del grande entusiasmo dato dal ritorno di Claudio Ranieri, oggi al suo secondo esordio trentuno anni e mezzo dopo l'ultima volta (col Bari, giornata conclusiva della Serie A 90-91).

In tantissimi hanno affollato i tornelli dell'Unipol Domus già oltre un'ora prima del fischio d'inizio, di tutte le età e provenienti da ogni parte dell'Isola, per non perdersi il momento del grande rientro dell'allenatore protagonista della doppia promozione fra il 1988 e il 1990. E in molti c'erano anche all'epoca.

© Riproduzione riservata