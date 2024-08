È Tommaso Augello il giocatore del Cagliari che commenta il pareggio del tardo pomeriggio di oggi alla Domus col Como.

«Secondo me dopo un ottimo primo tempo siamo calati noi, sia dal punto di vista fisico sia per esserci abbassati inconsciamente», la sua analisi dell'1-1. «Sono venute fuori le qualità di palleggio del Como, che ha dimostrato di essere una squadra che sa giocare la palla, e ha meritato il pareggio: peccato, perché siamo calati nella ripresa».

Il primo mese e mezzo per lui con Nicola allenatore è molto positivo: «Sta dando un gioco propositivo, vuole sempre che si vada a chiudere l'azione. È motivante e stimolante, secondo me stiamo facendo quello che ci chiede ma possiamo crescere mantenendo alta l'intensità come abbiamo fatto nel primo tempo e nella partita contro la Roma. Con intensità e pressione alta, riuscendo a vincere i duelli, possiamo essere fastidiosi contro chiunque».

Il ruolo. Augello sta giocando da quinto sulla sinistra e ritiene di trovarsi bene: «Posso fare entrambi i ruoli, magari preferisco giocare a quattro però il quinto l'ho fatto in carriera. Sto cercando di mettere in pratica quello che chiede Nicola». Per lui è un percorso, a livello di prestazioni, che va avanti da qualche mese: «So che sto facendo bene, però credo che anche nella seconda parte di stagione scorsa ho fatto delle buone prove. Sto facendo un ruolo diverso, dove posso tentare una giocata e andare in fase offensiva: penso di essere sul percorso iniziato nella seconda parte della scorsa stagione».

© Riproduzione riservata