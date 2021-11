“La strada è lunga, il lavoro da fare è ancora tanto ma finalmente ci godiamo una domenica di felicità”. Parola di Alessio Cragno, uno dei protagonisti (grazie ad almeno due interventi decisivi) del pareggio del Cagliari contro il Sassuolo (2-2), dove i rossoblù hanno portato a casa il primo punto dopo quattro ko consecutivi, trovando nuovo morale per proseguire nella risalita dal fondo della classifica.

I pensieri dei calciatori rossoblù, affidati ai social, vanno propria in questa direzione. “Sempre uniti. Avanti insieme. Noi per voi, voi con noi. Mai mollare Cagliari”, scrive su Instagram Keita Baldè, autore della strepitosa rete in sforbiciata dell’1-1 che ha consentito alla squadra di restare in partita dopo lo svantaggio.

Sulla stessa lunghezza d’onda Nahitan Nandez: “Fiducia e positività! Forza Casteddu!”.

Lo ribadisce in inglese Bellanova (“Still we rise”) e lo conferma Carboni, anche lui affidando il suo pensiero ai social: “Continuiamo a lottare!”.

(Unioneonline/l.f.)

