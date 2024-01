Un punto nelle ultime tre giornate per il Bologna, che ha perso per la quinta volta consecutiva a Cagliari e confermato un momento di flessione.

Ma Thiago Motta, più che pensare al calo, elogia gli avversari per il 2-1 della Domus: «Hanno fatto qualcosa per meritare di vincere», ha detto nel post partita. «Noi abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo creato e nei primi venti minuti si è vista la differenza. Poi questa si è ridotta, ma abbiamo continuato a giocare. Nel secondo tempo, alla fine, quello che non può succedere e diventare un'abitudine è giocare meglio dell'avversario ma non portare punti a casa».

Al tecnico italo-brasiliano non piace come si è risolta la partita, e l'assenza dello squalificato Zirkzee ha pesato fino a un certo punto: «L'ha sostituito van Hooijdonk e ha giocato bene, ma il Cagliari dopo poco è passato alla linea a cinque e non è mai facile superarla. Abbiamo concesso due gol a una squadra che ha creato molto poco, questo va valutato. Dobbiamo proporre, creare gioco e attaccare come abbiamo fatto a tratti: nessuno pensava che il Bologna arrivasse a questo punto con questa classifica, però bisogna continuare».

