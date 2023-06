Il tifo rossoblù risponde di nuovo presente alla chiamata del Cagliari, a due giorni dall'andata della finale playoff di Serie B contro il Bari.

Come già avvenuto prima del Venezia e del ritorno contro il Parma la squadra di Claudio Ranieri svolge un allenamento a porte aperte alla Domus, con una sempre crescente presenza di pubblico: cancelli aperti poco prima delle 18 (con inizio alle 18.30), stanno affluendo alcune migliaia nella Curva Nord - l'unico settore aperto per l'occasione - per seguire la seduta dell'antivigilia della partita, prima di riempire tutto l'impianto giovedì sera alle 20.30.

Grandi incitamenti e cori per il Cagliari e Ranieri, coi tifosi sempre accanto alla squadra per spingerla verso il ritorno in Serie A, e i giocatori appena entrati in campo si sono subito diretti davanti alla Nord per ricevere gli applausi e i cori dedicati («Orgogliosi di voi» il primo in assoluto, seguito da un'ovazione).

