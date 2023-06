«Settori ordinari, disponibilità posti esaurita»: l’annuncio campeggia sul portale di TicketOne, l’unico autorizzato alla vendita online dei biglietti per la finale d’andata dei playoff tra Cagliari e Bari, giovedì alle 20,30 alla Unipol Domus.

E mentre compariva la scritta c’erano ancora oltre 16mila utenti connessi, nella speranza di potersi accaparrare un tagliando per assistere alla più importante partita della stagione (fino a quella di domenica, al San Nicola).

Fatti due calcoli, in due ore e mezza – l’apertura era alle 16 – sono volati circa 8.500 biglietti in vendita libera. La capienza dello stadio è di circa 16mila posti, poco più di 400 sono nel settore ospiti. Ma ci sono anche circa 7.000 abbonati. E 3.500 circa hanno già esercitato l’opzione. Per un totale di ticket staccati oggi, fino alle 18,30, di circa 11.500.

Ma chi aveva un posto riservato in tutta la stagione c’è tempo fino a domani alle 13, per acquistare. Qualcuno di loro potrebbe decidere (suo malgrado, c’è da scommettere) di non andare allo stadio giovedì. E allora intorno alle 16 di domani si riaprirebbe la vendita libera. Possibilità di trovare posto? Poche, pochissime. Quasi zero. Ma tentare non nuoce: le rivendite autorizzate sono quelle di via Riva Villasanta e di viale Regina Margherita, il Box Office.

Anche a Bari, intanto, la febbre è altissima: anche al San Nicola è già tutto esaurito. Ma l’acquisto per il settore ospiti non è ancora possibile.

