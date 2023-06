Un assalto alle biglietterie, fisico e virtuale. Alle 16 sono state aperte le vendite dei biglietti per la finale d’andata dei play off tra Cagliari e Bari (fischio d’inizio giovedì alle 20,30) e in pochi minuti su TicketOne, unico rivenditore autorizzato online, si sono collegati oltre 12 mila tifosi. Tra l’altro, il sistema automatico di acquisto è andato più volte in tilt, visto che non garantiva l’acquisto dei biglietti, pur evidenziandoli nella mappa come acquistabili.

Tanti da far registrare il tutto esaurito alla Unipol Domus in pochissimo tempo, visto che per gli abbonati c’è la riserva del posto fino alle 13 di domani, martedì 6 giugno.

A migliaia si sono collegati da pc e smartphone. Ma tanti si sono riversati anche nelle ricevitorie autorizzate: la fila di supporter rossoblù in attesa ha invaso la strada in via Riva Villasanta, davanti alla rivendita all’angolo con via Famagosta. Traffico il tilt, con gli automobilisti che non hanno preso bene l’insolito blocco stradale. Meno tifosi davanti al Box office, in viale Regina Margherita, ma un piccolo capannello si è formato anche lì.

In piazza L’Unione Sarda invece la vendita è garantita solo da domani: ieri era possibile solo per i disabili

Al momento non sono disponibili i ticket per il settore ospiti, in attesa delle determinazioni delle autorità di pubblica sicurezza. Impossibile anche per i cagliaritani acquistare un titolo d’ingresso per il ritorno di domenica, al San Nicola di Bari.

