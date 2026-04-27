Marco Palestra in panchina contro la squadra proprietaria del suo cartellino. A sorpresa, il numero 2 non sarà titolare alle 18.30 in Cagliari-Atalanta, posticipo della quintultima giornata di Serie A. Dal suo arrivo in rossoblù a fine agosto, era rimasto fuori dall’undici iniziale solo alla terza giornata col Parma, il 13 settembre. Ma non è l’unica (grossa) sorpresa di Fabio Pisacane, che in attacco lancia Paul Mendy: già visto da subentrato nelle ultime giornate, ora è titolare per la prima volta da professionista. Il tecnico lo ha preferito a Semih Kılıçsoy (spronato ieri nella conferenza stampa di vigilia) e Gennaro Borrelli, per completare il tridente con Sebastiano Esposito e Michael Folorunsho.

Il modulo del Cagliari per opporsi all’Atalanta dovrebbe essere un 4-3-2-1. In difesa, con Yerry Mina ci sarà Juan Rodríguez che sembra essere ormai davanti nelle gerarchie rispetto ad Alberto Dossena, Adam Obert fa il terzino sinistro. A centrocampo ecco l’ex, Michel Adopo, con Gianluca Gaetano (in gol all’andata) da play e Alessandro Deiola a completare il reparto. Non convocati, oltre a Mattia Felici e Riyad Idrissi, anche Luca Mazzitelli e Leonardo Pavoletti.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Atalanta: si gioca alle 18.30, l’arbitro è Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Su unionesarda.it sarà possibile seguire la diretta testuale del match, su Radiolina il pre e post partita con la radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Unipol Domus.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Mendy.

In panchina: Sherri, Ciocci, Palestra, Kılıçsoy, Raterink, Belotti, Albarracín, Dossena, I. Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Bellanova, de Roon, Pašalić, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

In panchina: Pardel, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, K. Sulemana, Samardžić, Éderson, Obrić, Zalewski, Ahanor, Krstović.

Allenatore: Raffaele Palladino.

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