Il Cagliari accelera nella ricerca di un difensore centrale.

Quando sembrava quasi fatta col Verona per il tedesco Gunter, ecco la mossa del presidente Giulini, che in serata ha incontrato i dirigenti della Sampdoria per portare in Sardegna il gambiano Colley.

Tra le due società sarebbe stato trovato l’accordo (prestito con diritto di riscatto in caso di promozione), intesa raggiunta anche con l’agente del difensore per l’ingaggio. Ora la palla passa al giocatore, che scenderebbe sì in B, ma ritroverebbe Ranieri, per due anni suo allenatore in blucerchiato.

In stand by per il centrocampo Hongla, di cui si attende una risposta.

Per l’attacco, è ballottaggio tra Roberto Piccoli (del Verona come Hongla) e Franck Tsadjout, 23 anni, punta centrale della Cremonese scuola Milan.

