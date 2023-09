Un gol per tempo condanna il Cagliari alla terza sconfitta stagionale. L'Atalanta vince 2-0 con le reti di Lookman e Pasalic.

Ranieri conferma la difesa a tre, con Obert al posto dello squalificato Wieteska, mentre davanti schiera Shomurodov al fianco di Luvumbo.

Cagliari in sofferenza con l'Atalanta, che va più volte vicina al gol. Poi al 33', i bergamaschi passano con de Ketelaere che sfugge alla difesa rossoblù, servizio per Lookman e 1-0.

Cagliari pericoloso solo con un colpo di testa di Shomurodov al 14'.

Nella ripresa, Ranieri inserisce Zappa per Deiola e ridisegna il Cagliari con un 4-4-2. I rossoblù ci provano ma senza tirare mai. Entrano anche Viola e Augello per Sulemana e Hatzidiakos. Ma al 31' arriva il 2-0 di Pasalic.

La reazione del Cagliari è tutta in un tentativo di Oristanio, subentrato ad Azzi, con palla sulla traversa. Basta così, 2-0 per l'Atalanta e terzo ko in cinque gare per i rossoblù.

