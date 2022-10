Un giorno in meno a Genoa-Cagliari, ma ad Asseminello si resta con il fiato sospeso per il recupero di Barreca e Rog.

I due, infortunatisi durante la gara di sabato scorso col Venezia, anche oggi sono stati costretti a un allenamento personalizzato.

Nulla di grave, ma il dolore limita il difensore e il centrocampista. Che ora hanno solo due giorni a disposizione per spazzar via ogni fastidio e mettersi a disposizione di Liverani, che valuta le ipotesi per sostituire Barreca (ballottaggio Obert-Carboni col primo favorito) e Rog (col rilancio di Makoumbou e, magari, Viola).

Anche se, dopo la debacle col Venezia, sono tanti i dubbi di formazione del tecnico. Liverani ha ancora gli allenamenti di mercoledì e giovedì (sempre di mattina) per decidere la miglior formazione possibile.

