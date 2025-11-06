Allenamento sotto gli occhi del presidente Tommaso Giulini quest’oggi per il Cagliari, col numero uno rossoblù che ha assistito da bordocampo alla seduta al Crai Sport Center di Assemini. Non ha però potuto assistere a dei recuperi, perché per il terzo giorno consecutivo Giuseppe Ciocci, Alessandro Deiola, Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog hanno svolto soltanto lavori personalizzati: improbabile un loro recupero per la trasferta di Como, sabato alle 15 al Sinigaglia.

Il Cagliari oggi ha svolto inizialmente delle esercitazioni tecniche con torelli e percorsi. A seguire una serie di lavori tattici e sviluppi in vista del match, quindi l’ultima parte della sessione è stata dedicata a una partitella giocata su campo ridotto.

Domani seduta mattutina, poi alle 12.30 la conferenza stampa di Fabio Pisacane. Nel pomeriggio la partenza per Como. Dopo la partita, per il Cagliari inizierà la terza sosta per le nazionali della stagione: oggi sono stati convocati Zito Luvumbo (amichevole contro l’Argentina per l’Angola) e Adam Obert (ultime due partite di qualificazione ai Mondiali per la Slovacchia, che si gioca l’accesso diretto).

© Riproduzione riservata