Allenamento mattutino per il Cagliari, che sfrutta la sosta per carichi di lavoro più pesanti del solito. Alla seduta odierna, oltre a Liverani, erano assenti Pavoletti e Deiola, che hanno rappresentato il club ai funerali dell'ex moglie del tecnico, a Roma, e i sei rossoblù impegnati con le rispettive nazionali.

Seduta che si è aperta in palestra per poi proseguire sul campo, tra esercitazioni atletiche e tecniche. Domani, col ritorno ad Asseminello di Liverani, per il Cagliari è in programma una doppia seduta di allenamento.

