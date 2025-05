Dopo aver potuto festeggiare la salvezza con 90’ d’anticipo, battendo 3-0 il Venezia domenica, per il Cagliari c’è ancora qualche giorno di lavoro prima del rompete le righe. Venerdì alle ore 20.45 i rossoblù di Davide Nicola saranno ospiti del Napoli, in una cornice particolare perché sarà la partita decisiva per il titolo per i partenopei. Oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti, a seguito del lunedì dato libero alla squadra.

Un ex potrebbe saltare Napoli-Cagliari: Gianluca Gaetano. Un fastidio al ginocchio sinistro l’ha tenuto a riposo, in attesa degli accertamenti. Che dovrà svolgere anche Zito Luvumbo, sostituito al 57’ proprio da Gaetano avantieri. L’angolano si era fermato dopo un contrasto in area di rigore, per lui un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Da capire fra domani e giovedì se sarà possibile un recupero oppure se la loro stagione sarà finita con una giornata d’anticipo.

L'allenamento di oggi al Crai Sport Center di Assemini ha visto due gruppi di lavoro: i calciatori più impegnati in Cagliari-Venezia hanno svolto degli esercizi di scarico tra palestra e campo; gli altri invece si sono dedicati ad attivazione, esercitazioni sul possesso palla e partitelle. Domani seduta di nuovo al pomeriggio, poi giovedì sarà già vigilia dell’ultimo impegno di questo campionato.

