Profumo di Serie A al Frogheri per l’amichevole di lusso tra Nuorese e Cagliari. Nove a zero il risultato, davanti a una cornice straordinaria di pubblico, oltre 3.500 spettatori.

In tribuna, ospite d’onore, anche Gianfranco Zola, che su questo campo ha mosso i primi passi prima di spiccare il volo verso una carriera strepitosa. Applausi scroscianti, in particolare, per Pavoletti e Ranieri.

A sbloccare il match al 19’ è proprio l’attaccante livornese, che dopo otto minuti trova subito la doppietta personale. Le squadre però, vanno al riposo sul risultato di 3-0 per il Cagliari, grazie al sigillo di Jacopo Desogus.

Nel secondo tempo il monologo dei rossoblù si fa più marcato: prima Viola trova il 4-0, poi è un autogol di Puddu a portare la gara sul 5-0. Il sesto è su rigore, con Jankto, che più tardi raddoppierà il suo bottino con il gol dell’8-0: in mezzo, il settimo firmato Petagna. Chiude i conti ancora Viola, per il 9-0 finale.

