Dopo la delusione di sabato, con un pareggio che ancora brucia contro il Sudtirol, il Cagliari si prende due giorni di riposo. La Serie B, infatti, tornerà in campo tutta lunedì di Pasquetta. Insomma, c'è tempo per smaltire la frustrazione di sabato e riposare.

Ranieri ha dato appuntamento ai rossoblù per martedì pomeriggio. Nel mirino un nuovo scontro diretto, stavolta contro il Pisa al “Romeo Anconetani”.

I toscani, sconfitti dal Cosenza, sono scivolati a -1 da Lapadula e compagni. Per la sfida in arrivo, il Cagliari perderà per squalifica Zappa, mentre tornerà a disposizione Millico, che il suo turno di stop lo ha scontato sabato scorso. Dall'infermeria si aspettano buone notizie per Rog, che spera di tornare in gruppo in settimana.

Da valutare poi le condizioni di Pavoletti, che ancora combatte con l'infiammazione alla caviglia, e Capradossi, messo ko da un fastidio al ginocchio.

© Riproduzione riservata