Ultima chiamata per il quarto posto. Per evitare i preliminari dei playoff, il Cagliari deve vincere stasera a Cosenza e sperare che non facciano altrettanto il Südtirol a Modena e il Parma al Tardini contro il Venezia.

Ai rossoblù potrebbe bastare anche un punto se le squadre di Bisoli e Pecchia dovessero perdere entrambe. Tutto in novanta minuti, insomma.

Ranieri non vuole rimpianti, punta a conquistare la quarta vittoria di fila e per farlo si affiderà inizialmente a Radunovic, Zappa, Dossena, Altare, Azzi, Rog, Deiola, Kourfalidis, Mancosu, Pavoletti e Lapadula. Un occhio di riguardo, dunque, per i quattro diffidati Makoumbou, Nandez, Goldaniga e Luvumbo che partiranno dalla panchina (ma pronti a subentrare all’occorrenza).

Si gioca parecchio anche la formazione calabrese, costretta a sua volta a vincere per evitare i playout. Impressionante la rimonta in classifica (all’andata, il 26 dicembre alla Domus, era ultima), le manca un solo scalino per provare a conquistare la salvezza diretta. Il tecnico Viali ha scelto di rompere il ghiaccio con Micai, Martino, Venturi, Meroni, D’Orazio, Marras, Voca, Praszelik, Florenzi, Cortinovis e Zilli. Fischio d’inizio alle 20.30: è il giorno della verità.

