Cagliari a caccia di rinforzi. Ma non arriveranno prima della gara di sabato con la Juventus.

Il club rossoblu punta su Anjorin, classe 2001, centrocampista del Torino. La scorsa stagione, con la maglia dell'Empoli, fu protagonista di una bella partita alla Domus: suo l'assist per il primo gol toscano. Con il Torino però, solo sette presenze: appena una volta nell'undici iniziale. È in prestito dall'Empoli.

Ha giocato poco con il Bologna anche l'altro obiettivo del diesse Angelozzi, Sulemana, classe 2003: tre le gare (da subentrato) con i felsinei. Sarebbe un ritorno: due stagioni orsono ha conquistato la salvezza con Ranieri prima di passare all'Atalanta.

Se dovesse arrivare Anjorin, potrebbe partire Prati: piace al Torino. Altre operazioni: il club rossoblu segue il pescarese Dagasso e potrebbe cedere Di Pardo al Cesena. Intanto, il Cagliari pensa alla partita di sabato contro la Juventus: Pisacane potrebbe recuperare Mina e rilanciarlo al centro della difesa dal primo minuto insieme a Luperto. Per la mediana scelte quasi obbligate a causa degli infortuni di Deiola e Folorunsho: spazio ad Adopo, Prati e Mazzitelli. Davanti due ballottaggi: Kilicsoy-Borrelli e Gaetano-Esposito.

Intanto, accordo tra Rog e il Cagliari per la risoluzione consensuale del contratto. Il centrocampista, arrivato nel 2019 dal Napoli, lascia il Cagliari dopo 80 partite.

(Unioneonline)

