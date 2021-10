Parlano in pochi, tra i giocatori rossoblù, all’indomani dell’amaro pareggio casalingo per 1-1 contro il Venezia, che ha visto il Cagliari perdere all’ultimo secondo i primi tre punti della stagione. Ma quelli che parlano, affidando il loro pensiero ai social, parlano chiaro. “Non abbiamo il tempo di lamentarci, solo lavorando e con l’appoggio di voi tifosi ce la faremo!”, ha scritto Nahitan Nandez su Instagram per esorcizzare il ricordo del gol-beffa siglato da Busio in pieno recupero, dopo il vantaggio rossoblù siglato da Keita.

E proprio Keita, a segno per la prima volta alla Unipol Domus, ribadisce il concetto, sempre su Instagram: “Non molliamo, teniamo duro, tutti insieme”.

Parole fotocopiate da El Leon, che trovano d’accordo anche Diego Godin. "Non dobbiamo mollare”, scrive sul suo profilo il difensore uruguaiano. Aggiungendo: “Ora più che mai dobbiamo lottare insieme, squadra e tifosi!”.

Una dichiarazione d’intenti per confermare la voglia di riscatto di una squadra ancora alla ricerca della prima vittoria e alle prese con una classifica sempre più preoccupante.

Il Cagliari tornerà in campo il 17 ottobre, dopo la sosta per la Nations League, nella sfida casalinga dell’ottava giornata contro la Sampdoria.

