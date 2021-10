Il Cagliari finora non ha portato a casa neanche una vittoria da inizio campionato. Sette sono state le partite, tre i pareggi. E ieri sera, quando pensava di avere in tasca il primo successo, il Venezia in pieno recupero ha fatto registrare l’1-1.

"Abbiamo perso la partita facendoci quasi gol da soli, su un tiro che senza la deviazione di Caceres sarebbe stato parabile - ha detto il ct dei rossoblù Mazzarri molto abbattuto a fine gara - Al 70' la partita era congelata e chi poteva segnare eravamo noi. Purtroppo la vittoria ci manca e ci è mancata l'esperienza nell'occasione del gol. Abbiamo pagato cara un'ingenuità, ma in questo momento paghiamo ogni errore".

Mentre, dall’altra parte, il tecnico dei veneti Zanetti parla di punto importante: "Complimenti ai ragazzi, alla fine il pareggio è ampiamente meritato perché abbiamo preso in mano il gioco. Per il resto abbiamo peccato di inesperienza sul gol subìto, preso da una rimessa e da una palla persa". “Era un campo difficile - ha sottolineato l'allenatore - Con molte squadre di serie A c'è distanza e noi possiamo sopperire con la voglia di fare e il trasporto emotivo. Nel primo tempo c'è mancata la scintilla che invece c'è stata bella ripresa: questa squadra ha un grande potenziale".

