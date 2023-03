Brescia-Cagliari è già iniziata e si gioca sullo scambio di comunicati relativi alla vendita dei biglietti nel settore “Ospiti” del Rigamonti.

Il club del presidente Cellino, infatti, ha comunicato che “i tifosi ospiti non residenti in provincia di Cagliari e non possessori di tessera del tifoso, potranno acquistare i biglietti nel Settore Ospiti solo ed esclusivamente presso i punti vendita Ticketone (non sarà possibile online) di tutto il territorio nazionale ad eccezione della provincia di Brescia”. Per i tifosi provenienti invece dalla provincia di Cagliari sarà necessaria la tessera del tifoso per acquistare, online o sul sito di Ticketone, i tagliandi solo per il Settore Ospiti.

La replica del club rossoblù: “I tifosi del Cagliari residenti fuori dalla Provincia di Cagliari potranno acquistare il proprio biglietto per il Settore Ospiti anche se non in possesso della Fidelity Card, in linea con quanto indicato dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Per decisione del Brescia Calcio, i tifosi rossoblù avranno a disposizione esclusivamente i punti vendita TicketOne presenti in tutta Italia, non i canali di vendita online”.

