Parte dalla panchina – come giovedì scorso contro l’Irlanda del Nord – il rossoblù Marco Palestra in Bosnia-Italia. Gennaro Gattuso, per la partita che assegna un posto ai Mondiali stasera alle 20.45 a Zenica, schiera la stessa formazione vista cinque giorni fa: 3-5-2, con Kean e Retegui in attacco. Palestra è l’unico giocatore del Cagliari a disposizione, visto che Elia Caprile va in tribuna (dove ci saranno anche il presidente Tommaso Giulini e il club ambassador Nicola Riva).

Il cagliaritano Nicolò Barella farà parte del centrocampo, con Sandro Tonali (che ha aperto il 2-0 sull’Irlanda del Nord) e Manuel Locatelli. Al posto di Palestra, sulla destra, è stato scelto Matteo Politano del Napoli. Nella Bosnia, il leader è l’ex Roma, Inter e Fiorentina Edin Džeko che ha segnato nel finale giovedì in Galles, firmando l’1-1 poi diventato vittoria ai rigori.

Queste le formazioni ufficiali di Bosnia-Italia.

Bosnia (4-3-3): Vasilj; Memić, Muharemović, Katić, Kolašinac; Dedić, Šunjić, Bašić; Demirović, Džeko, Bajraktarević.

In panchina: Hadžikić, Zlomislić, Mujakić, Čelik, Tahirović, Gigović, Baždar, Hadžiahmetović, Burnić, Alajbegović, Radeljić, Tabaković.

Commissario tecnico: Sergej Barbarez.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

In panchina: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Raspadori, Pisilli, Esposito, Cristante, Frattesi, Gatti, Cambiaso.

Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

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