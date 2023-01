Juventus in recupero in Borsa dopo la contrazione della vigilia in scia alla penalizzazione decisa dalla Figc per il caso plusvalenze.

Il titolo sale dell'1,8% a 0,31 euro.

Ieri la Juve era riuscita ad entrare agli scambi in Borsa dopo circa mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni, cedendo il 10,4 per cento a 0,294 euro, pagando i 15 punti di penalizzazione nel campionato di Serie A che le sono stati comminati dalla Figc in relazione all'utilizzo delle plusvalenze sulla compravendita di giocatori. Il titolo aveva segnato un ribasso massimo del 12%.

Oggi il recupero.

(Unioneonline/lopi)

© Riproduzione riservata