Per il Bologna quella di questo pomeriggio è la sesta vittoria consecutiva in casa, il 2-1 contro il Cagliari. Vincenzo Italiano mantiene i felsinei in zona Europa e cerca la perfezione o quasi, visto che non ha preso bene il gol del momentaneo 0-1: «Nell'unica situazione che ci ha chiamati a difendere non l'abbiamo fatto bene», sottolinea l’allenatore. «Non è sempre facile rimontare e azzeccare le scelte, dovevamo stare più attenti. Poi grande reazione e riusciamo a vincere lo stesso, siamo soddisfattissimi per questa settimana dove avevamo tre partite e fatto sei punti».

Con questa vittoria, il Bologna sale a 47 punti e – in attesa di Juventus-Verona di domani sera – è a -2 dai bianconeri che occupano il quarto posto. «L'obiettivo dichiarato è arrivare in Europa», ammette Italiano. «Adesso dobbiamo dare il massimo e riuscire ad arrivare non so in quale coppa. Il pubblico ci dà grande entusiasmo e forza, stiamo seguendo questa spinta. Se c'è da migliorare qualcosa è lontano da casa: in questa settimana dobbiamo cercare di sistemare qualcosina».

Il Bologna aveva giocato giovedì sera contro il Milan, vincendo con lo stesso risultato di oggi. Questo pomeriggio ha fatto tanti cambi di formazione, fra cui il rientro di Orsolini decisivo con una doppietta. «Dobbiamo cercare di essere noi stessi nel rush finale. Chi inizia deve andare avanti e dare il massimo, chi subentra ha altro da seguire: non mi è piaciuta la gestione degli ultimi quattro minuti, non dovevamo concedere le due palle che ha messo il Cagliari. Sono aspetti che, assieme al gol preso, dobbiamo aggiustare per essere perfetti come chi sta sopra di noi», conclude Italiano.

© Riproduzione riservata