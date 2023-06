Il Comune di Cagliari organizza alla Fiera la visione della partita fra il Bari e la squadra di Claudio Ranieri, che domenica definirà la terza promossa in Serie A. Allestito, in collaborazione con il CSP, Agenzia Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, l'evento per il ritorno della finale playoff di Serie B, in programma domenica alle 20.30 al San Nicola: nell'area della Fiera previsto l'ingresso fino a 4.500 persone, a breve saranno comunicate le modalità per l'accesso. L'allestimento del maxischermo per domenica segue quanto già fatto sabato scorso per Parma-Cagliari, la partita che ha portato alla qualificazione in finale: lì sono stati poco più di duemila i tifosi presenti nella Main Stand dell'Unipol Domus.

Le restrizioni. Contestualmente all'organizzazione della visione della partita tramite maxischermo, il sindaco Paolo Truzzu ha firmato un'ordinanza che stabilisce il divieto di vendita per asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o metallo dalle 18 di domenica alle 2 di lunedì; l'obbligo agli esercenti di custodire i contenitori vuoti evitandone l'asporto e di segnalare il cartello di avviso dell'informativa; il divieto di introdurre alla Fiera oggetti atti a offendere e contenitori di bevande in vetro o metallo. Le disposizioni sono valide per la Fiera e le zone limitrofe: viale Diaz, via Pessagno, via degli Sport e la contigua area di piazza Marco Polo. Entro le 2 della notte fra domenica e lunedì dovranno terminare tutte le attività di vendita e le diffusioni sonore alla Fiera.

