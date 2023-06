Il giudice sportivo punisce il Cagliari, e in particolare il lancio dei fumogeni avvenuto durante la sfida di ritorno nella finale playoff contro il Bari. Nel provvedimento, ufficializzato oggi, settemila euro di ammenda al club per un “doppio lancio”: il primo avvenuto al primo minuto del secondo tempo, con alcuni fumogeni scagliati verso il terreno di gioco. In seguito, a fine partita, altri due sono stati lanciati verso la tifoseria barese.

Non le uniche sanzioni comminate nei confronti del Cagliari: il preparatore atletico Massimo Catalano è stato squalificato per una giornata. Era stato espulso al 74’, quando aveva protestato in modo acceso dopo una rimessa laterale assegnata al Bari, su un allungo di Luvumbo in cui non era chiaro se il pallone avesse superato completamente la linea di bordo campo.

Espulsione “dolce”, invece, per il team manager Alessandro Steri, allontanato dopo il gol di Pavoletti per un’esultanza troppo calorosa, che lo aveva spinto all’interno dl terreno di gioco. Anche per lui squalifica per un turno.

