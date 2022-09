Al momento si tratta solo di una suggestione, un’ipotesi che si potrebbe tuttavia concretizzare alla riapertura del mercato a gennaio.

Mario Balotelli potrebbe approdare al Cagliari. Il centravanti italiano infatti non si sarebbe ambientato bene al Sion, in Svizzera, e non gli dispiacerebbe tornare in Italia.

Sarebbe l’ennesimo cambio di casacca per l’ex attaccante della Nazionale. Una situazione che, secondo il Quotidiano Nazionale, ha attirato l’interesse del club di Tommaso Giulini, che ha bisogno di rinforzare un reparto d’attacco un po’ asfittico per tentare l’assalto alla Serie A.

I rossoblù hanno segnato sei volte in altrettante partite di campionato, l’unico gol messo a segno da un centravanti è quello di Lapadula a Benevento. Ragion per cui un SuperMario rimesso a nuovo e motivato potrebbe fare comodo.

Nessuna trattativa ufficiale è stata avviata, ma fino a gennaio c’è tempo. Il ritorno in Italia d’altronde è in cima ai desideri di Balotelli, che in Svizzera si sta allenando poco e male e non ha trovato il giusto feeling con l’ambiente e l’allenatore, italiano anche lui, Fabio Tramezzani.

(Unioneonline/L)

