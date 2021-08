Brutte notizie per Anderson Luís de Abreu Oliveira, noto con il nome di Anderson, ex calciatore 33enne di Porto, Manchester United e Fiorentina.

Dopo aver chiuso la carriera in Turchia nel 2019, il centrocampista brasiliano è accusato in patria di far parte di un'organizzazione criminale attiva nel campo delle criptovalute e rischia fino a dieci anni di carcere.

Sono otto le persone incriminate per furto aggravato, frode e riciclaggio di denaro, dopo un'indagine condotta dalle autorità di Porto Alegre.

L’associazione a delinquere è sospettata di aver ripulito fondi sottratti illecitamente, riciclandoli nell'acquisto di criptovalute.

L’inchiesta su Anderson, che è tra le persone sotto indagine, fa parte dell'operazione Cryptoshow.

Secondo quanto emerso finora, risulterebbe che oltre 5 milioni di euro siano stati sottratti a grandi aziende del settore siderurgico, deviando illegalmente il denaro.

L'appartamento di Anderson a Porto Alegre era già stato perquisito dalla polizia l'anno scorso e il suo computer era stato sequestrato.

L'ex giocatore viola ha spiegato di operare nel settore delle criptovalute, ma ha respinto ogni tipo di accusa.

