L’Italia chiude il girone con un certo rilassamento, avendo staccato anticipatamente il pass per gli ottavi di finali dei campionati europei.

Alle 18 la squadra di Roberto Mancini affronta il Galles all’Olimpico, alla stessa ora a Baku va in scenda la sfida tra Svizzera e Turchia, con gli elvetici che hanno assoluto bisogno di una vittoria per sperare di agguantare il secondo posto o almeno entrare agli ottavi tra le migliori terze classificate.

Agli azzurri basta un pareggio per assicurarsi il primo posto nel girone, ma impazza il dibattito. Conviene?

In caso di primo posto nel girone l’Italia affronterebbe la seconda del gruppo C, Austria o Ucraina, in caso di seconda posizione la sfida sarebbe contro la seconda del girone B, probabilmente la Russia, ma potrebbe essere anche la Finlandia o (molto più difficile) la Danimarca, dando per scontato che il Belgio vinca il girone.

Mancini non vuol sentir parlare di calcoli, contro il Galles si gioca per vincere ha detto chiaramente, ma è inevitabile un po’ di turnover per far rifiatare alcuni giocatori in vista dell’ottavo di finale che, comunque vada, si giocherà sabato 26 giugno alle 18.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): 21 Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 19 Bonucci, 15 Acerbi, 13 Emerson Palmieri; 6 Verratti, 8 Jorginho, 5 Locatelli; 11 Berardi, 9 Belotti, 14 Chiesa.

Galles (4-2-3-1): 12 Ward; 14 C. Roberts, 22 Mepham, 6 Rodon, 4 B. Davies; 16 Morrell, 7 Allen; 20 James, 10 Ramsey, 11 Bale; 13 K. Moore.

