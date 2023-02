Con Liverani neanche un'occasione, appena è andato via lui Alberto Dossena è diventato un punto fermo del Cagliari e con Ranieri non è mai uscito.

A "Il Cagliari in Diretta", su Radiolina, il difensore non si nasconde: «La Serie A in rossoblù? Me lo auguro. Daremo il massimo, è l'obiettivo nostro: daremo tutto in ogni partita e vedremo dove arriviamo. Sicuramente a Bari troveremo una squadra che lotta per i tre punti, ma dovremo avere più fame». Arrivato ad agosto dall'Avellino, ha dovuto aspettare quattro mesi per entrare stabilmente in formazione, col cambio in panchina: «Era un'occasione che aspettavo da tempo, che non mi era mai stata concessa, ed ero al settimo cielo. Pisacane mi ha sempre sostenuto, mi ha dato una grande mano e lo ringrazio. Ho aspettato quest'occasione, l'ho sfruttata e sono felice che sia andata bene. Si resiste lavorando: quando sono arrivato qui ero consapevole che non sarebbe stato facile, però nella mia testa c'era lavorare, migliorarsi e farsi trovare pronto. Anche se per tanto tempo non mi è stata data un'occasione non ho mai mollato, poi il destino ha fatto sì che arrivasse e adesso non voglio più uscire».

Obiettivi chiari. Dossena anticipa i temi di Bari-Cagliari, sabato alle 16.15: «Sarà una partita difficile. Dovremmo farci trovare pronti, stiamo lavorando bene e dobbiamo dare continuità alle prestazioni. Anche col Benevento ci siamo trovati in dieci e non abbiamo mai mollato, alla fine questo ti premia se sei sempre sul pezzo e concentrato. Dovremo fare questo tipo di partita, senza aver paura». Sul cambio modulo e la difesa a tre: «Ci ha dato un po' più di certezze, prendendo meno gol. Ma dev'essere tutta la squadra a lavorare per difendere il risultato, in primis, perché poi il gol lo troviamo. Prima subivamo un po' troppo, non so se per il modulo o altro, ora ci sentiamo più solidi ed è questa la strada. Dobbiamo continuare a lavorare, consapevoli che siamo una squadra forte. Dall'arrivo di Ranieri la settimana sembra più piacevole». Sui risultati che in trasferta latitano: «La affrontiamo allo stesso modo, diamo tutto per ottenere i tre punti. Dovremmo forse dare qualcosa in più per riuscire a vincere in trasferta, credo che ce lo meritiamo. I tifosi mi stanno dando tanto affetto, anche nel periodo in cui giocavo poco e niente: mi piace questo calore».

© Riproduzione riservata