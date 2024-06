Il Cruzeiro ritiene la trattativa per ingaggiare Yerri Mina «troppo complessa» e per questo il club brasiliano, interessato a portare il difensore in forza al Cagliari oltre Atlantico, sta virando con forza verso un’alternativa.

Lo riportano alcuni media brasiliani, facendo per il momento tirare un sospiro di sollievo ai tifosi rossoblù, che sperano che il nazionale colombiano, diventato in pochi mesi un pilastro della retroguardia sarda, resti nell’Isola anche nella prossima stagione.

Secondo il sito Diario do Aço, il Cruzeiro, ritenendo la trattativa con il Cagliari complicata, avrebbe deciso di virare verso Jonathan Jesus, difensore 20enne del Cearà, squadra che milita nella serie cadetta brasiliana. E questa è la buona notizia. Meno buona, per i supporter rossoblù, è la precisazione che fanno i media del Paese sudamericano.

Lo stesso Diario do Aço, infatti, evidenzia che il negoziato per la prima scelta Mina non è ancora del tutto chiuso, in quanto il «buon rapporto» tra Alexander Mattos, tecnico del Cruzeiro, e la società che fa gli interessi del giocatore «può ancora fare la differenza».

(Unioneonline/l.f.)

