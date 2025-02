Il derby di ieri sera in Süper Lig, il campionato turco, fra Galatasaray e Fenerbahçe era attesissimo in Turchia per la corsa al titolo e per la scia di polemiche con cui si era arrivati alla partita. In campo è finito 0-0, risultato che permette ai giallorossi di mantenere il +6 in classifica sui rivali secondi, ma l’attenzione del giorno dopo riguarda le accuse di razzismo nei confronti di José Mourinho, allenatore della squadra ospite.

Il Galatasaray intende denunciare lo Special One, tecnico del Fenerbahçe ed ex di Inter e Roma, per «dichiarazioni disumane e immorali». Secondo il club giallorosso, Mourinho avrebbe detto che i membri della panchina della squadra di casa «saltavano come scimmie» riferendosi ad alcune proteste nelle fasi iniziali della partita.

«Presenteremo denuncia alla Uefa e alla Fifa», ha fatto sapere la società, stigmatizzando inoltre «le parole offensive del popolo turco che José Mourinho pronuncia regolarmente da quando ha iniziato a lavorare in Turchia» e pubblicando sui social un'immagine con la scritta «Say no to racism».

