Buon compleanno a Bruno Conti, padre dello storico Capitano del Cagliari Daniele Conti. Nato a Nettuno il 13 marzo 1955, Conti senior è stato 'er Core de Roma' quando Francesco Totti andava ancora alle elementari, e continua ad essere un idolo del popolo giallorosso anche oggi.

Di ruolo attaccante, è stato campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, ha legato il proprio nome a quello della Roma con cui disputò quasi tutta la carriera (eccetto due campionati con il Genoa in Serie B) tra il 1973 e il 1991, indossando sempre la sua maglia numero sette. Difese i colori giallorossi per sedici campionati, segnando un totale di 47 reti. Insieme ad Ancelotti, Di Bartolomei, Falcao, Pruzzo e Tancredi, ha fatto parte del nucleo storico della squadra che nel 1982-1983 conquistò il secondo scudetto giallorosso e che nel 1983-1984 raggiunse la finale di Coppa dei Campioni: sempre con la casacca romanista ha vinto cinque Coppe Italia e, a livello giovanile, due Campionati e una Coppa Italia Primavera.

Il successo e il denaro non lo hanno cambiato, è rimasto “Brunetto”, figlio di operaio («Mio papà Andrea 'malato' per la Roma») e nell'animo ancora ragazzo come ai tempi in cui, prima di essere preso dalla società dei suoi sogni, venne scartato dal Mago Helenio Herrera, che giudicò troppo piccolo, e inadatto al calcio, quello “scricciolo” alto appena 1.65 ma che con il sinistro già pennellava le magie che avrebbe fatto per tutta la vita.

(Unioneonline)

