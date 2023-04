Il Cagliari parte per Parma con ventiquattro giocatori. Come annunciato da Ranieri, c'è Pavoletti, che partirà dalla panchina e che punta a entrare in campo a gara in corso, mentre mancano gli infortunati Capradossi (per lui stagione praticamente finita dopo l'intervento al ginocchio) e Mancosu (out per una distrazione ai flessori, assente certamente anche contro la Ternana).

Il tecnico dovrebbe confermare il modulo di riferimento (4-3-1-2), con Falco sulla trequarti e uno tra Luvumbo e Prelec al fianco di Lapadula.

In difesa, ballottaggio tra Di Pardo e Zappa per la fascia destra, mentre a centrocampo aspettano di trovare spazio i vari Deiola, Rog, Viola e Kourfalidis.

Questa la lista completa dei convocati

Portieri:

Radunovic, Aresti, Ciocci

Difensori:

Di Pardo, Zappa, Azzi, Barreca, Altare, Dossena, Goldaniga, Obert

Centrocampisti:

Deiola, Rog, Viola, Nandez, Makoumbou, Lella, Kourfalidis, Viola

Attaccanti:

Lapadula, Falco, Prelec, Luvumbo, Pavoletti, Millico

