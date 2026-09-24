Accoltellamento nella notte a Is Mirrionis. Secondo una prima ricostruzione, in via Ogliastra è scoppiata una lite per futili motivi tra due stranieri di origine africana. Uno dei due ha ferito l’altro alla natica con un coltello. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha portato il ferito nel vicino ospedale Santissima Trinità. In pronto soccorso per essere sottoposto a cure è finito anche l’altro uomo.

In via Ogliastra sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cagliari, che hanno avviato indagini per ricostruire i dettagli dell’accaduto.



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