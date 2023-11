Il 9° turno della Serie C Unica segna il primo inciampo della Ferrini Delogu Legnami, superata a Sennori dall'Innovyou per 79-72. Samoggia vince il confronto diretto tra "titani" della categoria con Hubale: 32 punti a 28. Il successo di squadra (79-72), però, va al ceco, che dimostra di poter essere un fattore determinante per cambiare gli equilibri in una lotta al vertice in cui anche la squadra di Piras vuole essere protagonista.

Dopo una prima fase sostanzialmente equilibrata, Sennori ha accelerato nella fase centrale dell'incontro, trovando anche il +11 alla fine del terzo periodo. Vani i tentativi di rientro finali da parte dei quartesi, cui non sono bastati nemmeno i 21 di Graviano.

Aggancia la vetta (ma con una gara in più disputata) l'Olimpia Cagliari, vittoriosa per 80-70 in casa della Manitech Elmas dopo una gara sempre controllata (20 personali a referto per Pili). I 18 di Paddeo sono decisivi per il blitz di Calasetta, che passa per 74-59 in casa del Cus Sassari.

Un super Russell Jordan (29 punti) guida l'Antonianum, corsaro sul campo del Sant'Orsola Sassari dopo 40 minuti di battaglia (75-73).

Torna alla vittoria anche la Dinamo Academy Alghero, che passa al PalaMellano di Sestu per 81-70 lasciando l'Astro solitaria all'ultimo posto in classifica.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 14, Olimpia Cagliari 14, Innovyou Sennori, Antonianum, Torres 10, Sant'Orsola, Il Veliero Calasetta, Dinamo Academy Alghero 8, Manitech Elmas 6, Cus Sassari 2, Astro 0.

Cus Sassari-Calasetta 59-74

Cus Sassari: Dongu 3, Gaio, Spanu 17, Onali 1, Campus, Cecchini 16, Piras, D’Elia 17, Canu, Lizzeri, Demartis 5, Ruiu. Allenatore Sassu

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Porricino, Boi 3, Pipiciello 4, S. Zucca 14, Paddeo 18, Salis 8, Ivaldi 3, Mattana 9, Barreiro 15. Allenatore Magiera

Parziali: 9-26; 22-44; 41-62

Sennori-Ferrini 79-72

Innovyou Sennori: Melis ne, Corrias ne, Cordedda 16, Cherchi, S. Piras 2, M. Piras 4, Merella 12, Marreu, Pisano 17, Bertolini ne, Hubalek 28, Medda. Allenatore G. Piras

Ferrini Delogu Legnami: Porrà 2, Graviano 21, Saba 2, Vadilonga ne, Pedrazzini 6, Pisu 5, Samoggia 32, Madau ne, Marras 4, Porru ne. Allenatore Cocco

Parziali: 19-19; 40-33; 61-50



Elmas-Olimpia 70-80

Manitech Elmas: Biggio 10, Secci, Podda 12, Oppo ne, Di Ciaula 8, Olla 2, Vadilonga, Piano ne, Serra 14, Carrucciu 21, Piga 3. Allenatore Benucci

Olimpia Cagliari: Motzo 4, Tocco 15, Piras 10, Chessa 6, Palazzi 2, Dessì, Frattaroli 11, Scanu, Pili 20, Pandori, Corsi 7, Terrosu 5. Allenatore Zucca

Parziali: 21-29; 37-50; 51-69

Sant’Orsola-Antonianum 73-75

Sant’Orsola Sassari: Puggioni 10, Ledda ne, Serra 17, Aroni 2, Loi ne, Desole 12, Fara 12, Cugia, Gueye ne, Usai 6, Scanu Manunta 6, Fancello 8. Allenatore Porcu

Antonianum Quartu: Astara 14, Pau, Piras 12, Ruggeri ne, Saddi 8, Jordan 29, Onnis 8, Piludu 4, Oliva. Allenatore Bogo

Parziali: 16-20; 42-43; 58-60



Astro-Dinamo Academy 70-81

Astro Cagliari: Sechi 2, Susini, Manca 3, A. Bonacci 11, Balia ne, Sanciu 15, L. Bonacci 10, Solinas 7, Badellino 17, Poma 1, Bonomo 4. Allenatore Frau

Dinamo Academy Alghero: S. Casu 9, Obino 4, Denti 5, Pitirra 7, Giua 8, Angius, E. Casu 14, Vasselli 1, Barabino 8, Mura 3, Desole 22. Allenatore Mura

Parziali: 21-17; 35-33; 58-49

