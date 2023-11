Quarantasette punti con 22 rimbalzi e 6 stoppate. Il big match della C Unica lo decidono i numeri mostruosi di Giuliano Samoggia, che trascina la Ferrini Delogu Legnami alla quinta vittoria consecutiva. Nulla da fare per l'Olimpia, superata al PalaSant'Elena per 85-57 e penalizzata dall'assenza di alcuni dei suoi giovani, impegnati con la prima squadra dell'Esperia. Vittoria, comunque, mai in discussione per i quartesi, capaci di volare avanti sul 41-23 al 20' per poi gestire nel secondo tempo.



Penalizzata dalle assenze di Barreiro e Pipiciello, Il Veliero Calasetta cade sul campo di un ottimo Antonianum (20 di Piras, 19 di Onnis nel 75-69 in favore della squadra di Bogo).

Derby ricco di emozioni a Sassari, dove la Torres conduce per larghi tratti, ma nel finale subisce la rimonta del Cus trascinato da Spanu (32). A fil di sirena la decide con canestro (con fallo) di Dore, che regala ai suoi il definitivo 70-69.

Il match tra Dinamo Academy Alghero ed Elmas lo decide una clamorosa tripla a fil di sirena di Di Ciaula, che consegna alla sua squadra la seconda vittoria stagionale (69-68). Nulla da fare, invece, per gli uomini di Mura, supportati dai 20 di Casu e dai 16 di Desole.

Riprende, infine, la marcia dell'Innovyou Sennori, che fa la differenza nei due quarti centrali e piega le resistenze di un buon Sant'Orsola (70-67). Preziosi, come di consueto, Cordedda (19) e Pisano (14).

Antonianum-Calasetta 75-69

Antonianum Quartu: Astara 3, Pau 2, Pirisi 2, Piras 20, Ruggeri ne, Passa, Saddi 4, Dessì ne, Jordan 18, Onnis 19, Piludu 7, Mattana. Allenatore Bogo

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Mattana 9, Barreiro 7, S. Zucca 22, L. Vigo, Boi, Porricino ne, Ivaldi 6, Paddeo 18, Salis 7, D. Vigo ne. Allenatore Magiera

Parziali: 14-19; 27-33; 51-43

Ferrini-Olimpia 85-57

Ferrini Delogu Legnami: Porrà 1, Graviano 23, Saba, Vadilonga, Pedrazzini 3, Pisu, Samoggia 47, Fois 2, Madau, Marras 9. Allenatore Cocco

Olimpia Cagliari: Piras 14, Chessa 4, Tocco 14, Piana, Motzo 6, Palazzi 4, Dessì, Arena, Pandori, Corsi 7, Terrosu 8, Locci. Allenatore Zucca

Parziali: 17-16; 41-23; 61-40



Torres-Cus Sassari 70-69

Sef Torres: Carta 9, Dore 8, Raffo 9, Spano ne, M. Piredda 13, N. Pisano 10, Canu 7, S. Piredda 8, Cabras 6, Panai ne. Allenatore Carlini

Cus Sassari: Dongu 4, Gaio 2, Spanu 32, Onali, Campus 4, Cecchini 4, Piras ne, D’Elia 14, Canu ne, Lizzeri 6, Demartis 3, Ruiu. Allenatore Sassu

Parziali: 16-23; 36-34; 57-46



Sennori-Sant’Orsola 70-67

Innovyou Sennori: Melis ne, Nieddu ne, Corrias 3, Cordedda 19, Cherchi 2, S. Piras 5, Doneddu ne, M. Piras 14, Marreu 3, Pisano 14, Presta ne, Medda 10. Allenatore G. Piras

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 7, Vargiu ne, Manca 17, Puggioni 10, Serra 14, Aroni 1, Loi ne, Desole 9, Fara 3, Cugia ne, Gueye ne, Fancello 6. Allenatore Porcu

Parziali: 15-20; 39-33; 57-47



Alghero-Elmas 68-69

Dinamo Ac. Alghero: S. Casu 3, Figus, Obino 4, Denti 2, Pitirra 3, Giua 4, Angius, E. Casu 20, Vasselli 12, Barabino 2, Fall 2, Desole 16. Allenatore Mura

Manitech Elmas: Biggio 18, Podda 11, Boi, Di Ciaula 8, Vadilonga 4, Boetti 6, Piano ne, Serra 10, Carrucciu 12, Piga ne. Allenatore Benucci

Parziali: 17-14; 32-33; 52-48

© Riproduzione riservata