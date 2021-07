Ripartirà esattamente da dove aveva lasciato l’Oristano Basket. Nella seconda metà di agosto la società oristanese riprenderà gli allenamenti per l’avventura in serie D, da matricola, dopo averci provato 12 mesi fa, ma avervi rinunciato i primi di ottobre, per motivazioni legate all'emergenza Covid-19.

L’Oristano Basket è la prima società ad ufficializzare la partecipazione al prossimo secondo torneo cestistico regionale. L’intenzione del sodalizio oristanese è quello di ripartire dallo stesso nucleo presentato nel corso della scorsa estate.

“La società – si legge in una breve nota – è lieta di annunciare che sono stati riconfermati tutti gli atleti che avevano dato la disponibilità per il campionato di serie D nell’anno sportivo 2020/2021”.

In panchina, dunque, confermatissimo Roberto Sar, giovane coach che ha già guidato il gruppo nei due precedenti campionati di Promozione regionale. Confermato anche il roster al completo. La preparazione pre-campionato dovrebbe avere inizio nella seconda metà del mese di agosto.

